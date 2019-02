Blumenthal

Fünf Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf der A215

06.02.2019, 16:19 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der A215 zwischen Neumünster und Kiel sind am Mittwoch die fünf Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Ihr Wagen war mittags in der Nähe von Rumohr (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bei Regen auf einen Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte.

Die Autobahn wurde infolge des Unfalls mehr als eine Stunde lang in Richtung Kiel voll gesperrt. Außer mehreren Rettungswagen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Bei den Verletzten handelte es sich der Polizei zufolge um den Fahrer des Autos (43) sowie um zwei Frauen (28/35) und zwei Männer (22/39), die in dem Wagen saßen. Dieser war nach der Kollision mit dem Lastwagen gegen die Mittelleitplanke gekracht. Der Lasterfahrer (49) blieb unverletzt. Als mutmaßliche Unfallursache gab die Polizei überhöhte Geschwindigkeit bei schlechten Sichtverhältnissen an.