Hannover

Streit um Betrieb von Streckenradar nach Kennzeichen-Urteil

06.02.2019, 16:23 Uhr | dpa

Kameras stehen am Ende der "Section Control Radarstrecke". Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Um den Weiterbetrieb des bundesweit ersten Streckenradars in Niedersachsen ist nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Autokennzeichen-Abgleich ein Streit entbrannt. Während die Landesdatenschutzbeauftragte am Mittwoch die sofortige Einstellung des Pilotbetriebs verlangte, sah das Innenministerium in Hannover dafür keinerlei Grund.

Die auch als Section Control bezeichnete Radaranlage in Laatzen bei Hannover erfasst die Geschwindigkeit nicht an einer Stelle. Stattdessen ermittelt sie das Durchschnittstempo auf einem längeren zumeist unfallträchtigen Abschnitt, wo Autofahrer vom Gas gehen sollen. Die erfassten Daten von Fahrzeugen, die sich an das Tempolimit halten, werden sofort gelöscht.

Wie die Landesdatenschutzbeauftragte erklärte, hatten die Karlsruher Richter entschieden, dass die ausnahmslose Erfassung aller Autokennzeichen zu Kontrollzwecken stets eine Datenerhebung und damit einen Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt. Bei dem Urteil ging es um den automatischen Abgleich von Nummernschildern sämtlicher vorbeifahrender Wagen mit Fahndungsdaten durch die Polizei.

Section Control verarbeite personenbezogene Daten auch bei Nichttreffern, also wenn kein Geschwindigkeitsverstoß vorliegt, so die Datenschutzbeauftragte. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sei klar, dass das auch im Probebetrieb verfassungswidrig ist.

Das Innenministerium erklärte indes am Mittwoch, dass es sich bei dem Radar und der Kennzeichenerfassung der Polizei um zwei verschiedene Dinge handele. So erfolge die Radarkontrolle mit einem festinstallierten System, die Polizei aber nutze mobile Geräte. Einen Grund für den Stop des Streckenradars sehe das Ministerium nicht. Zwischengespeicherte Daten würden sofort gelöscht.