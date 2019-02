Hannover

Postsendung entpuppt sich als unverzollter Goldschmuck

06.02.2019, 16:34 Uhr | dpa

Eine Postsendung angeblich mit Kugelschreibern hat sich bei der Überprüfung durch Zöllner in Hannover als ein Karton voller Diamantringe und Goldschmuck herausgestellt. Unter einer Schicht von Kugelschreibern entdeckten die Beamten den Schmuck im Wert von 5000 Euro, wie das Hauptzollamt Hannover am Mittwoch mitteilte. Die Sendung mit einem angeblichen Wert von sieben Euro war im türkischen Istanbul aufgegeben worden und über Lüttich in Belgien nach Hannover gelangt. Gegen die Empfängerin aus Hamburg wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Der Schmuck wurde sichergestellt.