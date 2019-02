Frankfurt am Main

Städel bereitet sich auf Tizian-Ausstellung vor

06.02.2019, 17:47 Uhr | dpa

Das Städel Museum in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/Archiv (Quelle: dpa)

Eine Woche vor Eröffnung einer großen Tizian-Ausstellung hat das Frankfurter Städel einen ersten Einblick gewährt. Am Mittwoch packten Mitarbeiter des Museums das mit über zwei Metern Länge größte Bild der Schau aus - Paolo Veroneses "Ruhe auf der Flucht nach Ägypten". Das Gemälde reiste aus Sarasota im US-Bundesstaat Florida vom dortigen Ringling Museum of Art an.

Die Ausstellung vom 13. Februar bis 26. Mai hat mit mehr als 100 Werken die Renaissance in Venedig zum Thema. Tizian (um 1488/1490-1576), der berühmteste Vertreter der venezianischen Malerei, ist mit 20 Werken repräsentiert. Es ist nach Angaben des Städel die umfangreichste Tizian-Auswahl, die jemals in Deutschland gezeigt wurde.

Das kleinste Tizian-Gemälde - nur rund 20 Zentimeter groß - stammt aus dem Besitz des Städel. Es ist ein Frühwerk des Malers und zeigt einen unbekannten Jüngling.