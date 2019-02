Marburg

Erster Gutachter sagt in Marburger Frühchen-Prozess aus

06.02.2019, 18:04 Uhr | dpa

Der Prozess um die unerlaubte Gabe von Medikamenten an Frühchen in Marburg ist mit der Befragung eines Sachverständigen zur Behandlung von Neugeborenen fortgesetzt worden. Der Experte habe aber nur allgemeine und einführende Angaben zu diesem Spezialgebiet der Medizin (Neonatologie) gemacht, berichtete ein Justizsprecher am Mittwoch. Eine frühere Kinderkrankenschwester des Uni-Klinikums Marburg steht seit Ende Januar unter anderem wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Marburg. Die 29-jährige Deutsche soll zwischen Dezember 2015 und Februar 2016 drei Frühchen Medikamente verabreicht haben, die nicht auf dem Behandlungsplan standen.

Die Babys gerieten dadurch laut Anklage in einen lebensbedrohlichen Zustand. Zwei Frühchen überlebten, das dritte starb einige Tage später. Der Tod des Mädchens soll aber nichts mit den angeklagten Taten zu tun haben. Die Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen. Der Prozess wird fortgesetzt. Das Urteil wird erst in einem Jahr erwartet.