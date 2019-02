Darmstadt

Radfahrerin stirbt nach Verkehrsunfall

06.02.2019, 18:15 Uhr | dpa

Nach einem Verkehrsunfall ist in Darmstadt eine Radfahrerin gestorben. Die 53 Jahre alte Frau war am Mittwoch mit dem Rad aus einer Einmündung quer über eine Straße in der Innenstadt gefahren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde zunächst in eine Klinik gebracht, wo sie später starb. Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen für den Unfall.

Der 24 Jahre alte Autofahrer blieb dabei unverletzt. Er erlitt aber einen Schock. Nach weiteren Angaben der Polizei erkannte er die Radfahrerin an der Einmündung zu spät. Trotz Vollbremsung habe er die Kollision nicht verhindern können. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter zur Klärung der Umstände hinzugezogen. Durch die Absperrung kam es in der Innenstadt zu erheblichen Behinderungen. Betroffen waren der Straßenverkehr und auch öffentliche Verkehrsmittel.