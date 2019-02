Borken (Hessen)

Polizei ermittelt nach Leichenfund in Nordhessen

06.02.2019, 18:17 Uhr | dpa

Die Leiche einer 58-jährigen Frau ist am Mittwoch in einer Wohnung in Nordhessen gefunden worden. Ein 55-Jähriger Mann sei danach festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei im Homberg (Efze). Er habe mit der Frau im Borkener Stadtteil Kleinenglis zusammengelebt. Ob es sich um ein Verbrechen handelt, sei ebenso unklar wie die Todesursache. "Es liegen noch keine Erkenntnisse vor", sagte der Sprecher. Laut der Polizei hatte der Mann den Rettungsdienst zu der Leiche gerufen. Zuvor hatte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" (HNA) über das Thema berichtet.