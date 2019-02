Darmstadt

Hohe Erträge für Winzer: Riesling die beliebteste Sorte

06.02.2019, 18:27 Uhr | dpa

Hessens Winzer haben im Jahr 2018 dank günstiger Wetterbedingungen eine weit überdurchschnittliche Erntemenge eingefahren. Wie das Regierungspräsidium Darmstadt am Mittwoch mitteilte, lagen die Erträge im Anbaugebiet Rheingau pro Hektar um gut 38 Prozent höher als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Ein ähnliches Bild bot sich im kleineren Anbaugebiet an der Hessischen Bergstraße, wo der Ertrag pro Hektar um fast 41 Prozent höher ausfiel als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Die am häufigsten angebaute Rebsorte war in beiden Gebieten der Riesling. Das Regierungspräsidium Darmstadt ist zuständig für die gut 1000 hessischen Weinbaubetriebe.