Neu-Isenburg

Neu-Isenburg: Mann in Einkaufszentrum verblutet

06.02.2019, 18:29 Uhr | dpa

Der Tod eines 25 Jahre alten Mannes nach einer Auseinandersetzung in Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) gibt den Ermittlern weiterhin Rätsel auf. So sind fast zwei Wochen nach dem tödlichen Vorfall weder der Tathergang noch die genauen Hintergründe klar, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Offenbach mitteilte. Ermittlungen zufolge soll der später getötete Mann entweder alleine oder gemeinsam mit anderen Personen einen 46 Jahre alten Mann bei einem Einkaufszentrum in Neu-Isenburg angegriffen haben.

Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass sich der 46-Jährige mit einem Messer gegen die Attacke gewehrt habe. Dabei sei der 25 Jahre alte Angreifer tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft weiterhin mitteilte, habe die Obduktion ergeben, dass der 25-Jährige aufgrund von Stichverletzungen im Brustbereich verblutet war.

Gegen den 46 Jahre alten Mann, der dem 25-Jährigen mutmaßlich die tödlichen Stiche zufügte, wurde kein Haftbefehl erlassen, wie es hieß. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass er aufgrund einer Notwehrsituation zustach. Ob noch andere Personen bei der mutmaßlichen Attacke auf den Mann beteiligt waren, sei noch unklar. Man hoffe, dass Zeugenaussagen Licht in die Sache bringen können.