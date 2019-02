Kiel

Kiel will von Sommer an Leihfahrräder anbieten

06.02.2019, 18:33 Uhr | dpa

Kiel will von Sommer an Leihfahrräder für die Landeshauptstadt und später auch für die Region anbieten. Während der Pilotphase sollen zunächst 500 Räder in der Innenstadt stationiert werden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Danach folgten das restliche Stadtgebiet, Umlandgemeinden und die restliche Region. Der Bauausschuss der Stadt werde sich am Donnerstag mit dem Aufbau eines Bikesharing-Systems befassen. Es sei Teil des Green City Plans mit mehr als 40 Maßnahmen zur Gestaltung einer nachhaltigen und emissionsfreien Mobilität. Für die Pilotphase sollen rund 550 000 Euro zur Verfügung stehen - 256 000 Euro aus dem "Sofortprogramm Saubere Luft" und weitere 300 000 Euro aus dem Etat der Stadt.