Frankfurt (Oder)

Stadt Frankfurt sieht keine Gesundheitsgefährdung in Kita

06.02.2019, 18:36 Uhr | dpa

Spielzeug liegt in einer Kindertagesstätte auf dem Boden. Foto: Monika Skolimowska/Archiv (Quelle: dpa)

Die Stadt Frankfurt (Oder) hat Vorwürfe zurückgewiesen, nach denen in einer Kita Gesundheitsgefährdungen durch krebserregende Stoffe bestanden haben sollen. Bei Luftproben seien zwar polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe sowie Phenole festgestellt worden. Diese seien jedoch unter den für die Gesundheit bedenklichen Werten, teilte die Stadt mit Bezugnahme auf ein im Dezember erstelltes Gutachten mit. Seit Ende des Jahres ist die Kita vorübergehend in ein anderes Gebäude umgezogen.

Nach einem Bericht des RBB wurden die Proben jedoch falsch beziehungsweise unzureichend entnommen. Der Sender hatte das Gutachten Experten vorgelegt. Nach deren Prüfung könne die Unbedenklichkeit der Raumluft auf keinen Fall aus der Messung abgeleitet werden. Betroffene melden sich in dem RBB-Beitrag zu Wort, die über Krankheiten wie Augenreizungen, Haarausfall und Müdigkeit berichteten.

Die Stadt Frankfurt weist die Vorwürfe zurück. "Das Gesundheitsamt war von Anfang an eingeschaltet", sagte ein Sprecher. "Wenn sich jemand melden würde, bei dem die Krankheiten aufgetreten sind, könnten wir diese Fälle untersuchen", sagte er.

Die Luftproben waren entnommen worden, weil sich Eltern und Erzieher über einen stinkenden Geruch in den Räumen der Integrationskindertagesstätte "Hilde Coppi" beklagt hatten. Im Sommer 2018 wurde festgestellt, dass der Geruch von im Boden verlegten Teerpappen stammte. Seit Dezember werden nun alle Böden ausgetauscht. Für die Sanierung des knapp 60 Jahre alten Gebäudes zahlt die Stadt eigenen Angaben zufolge 100 000 Euro. Im März soll die Kita dann wieder in die Räumlichkeiten in der Rosengasse zurück.