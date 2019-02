Wiesbaden

Ministerin weist Kritik in Debatte um Holzvermarktung zurück

06.02.2019, 18:46 Uhr | dpa

Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) hat Kritik zurückgewiesen, das Land begleite die hessischen Waldbesitzer und Kommunen nicht bei der künftigen Holzvermarktung. Das Land sei mit allen Betroffenen im Gespräch, sagte die Ministerin am Mittwoch im Hessischen Landtag in Wiesbaden. Zudem habe es zahlreiche öffentliche Debatten nach der Entscheidung des Bundeskartellamtes gegeben, durch Neuregelungen für mehr Wettbewerb am Holzmarkt zu sorgen.

Um eine mögliche Verzerrung des Wettbewerbs zu verhindern, zieht sich der Landesbetrieb Hessen Forst künftig aus der Holzvermarktung in Kommunal- und Privatwäldern zurück, die größer als 100 Hektar sind. Sie hätte diese Neuordnung nicht gebraucht, betonte die Ministerin im Landtag. Hessenforst habe kundige Förster. Aus Rücksicht vor der Entscheidung der Kartellbehörde müsse es aber eine neue Regelung geben.

Die SPD-Opposition hatte gefordert, die Übergangsfristen für die eigenverantwortliche Holzvermarktung der Kommunen grundsätzlich bis Ende 2020 zu verlängern. In der Debatte kritisierte der SPD-Forstexperte Heinz Lotz auch die nach seiner Ansicht fehlende Öffentlichkeitsbeteiligung der schwarz-grünen Landesregierung.

36 Prozent der Privatwälder und 86 Prozent der Kommunalwälder haben den Holzverkauf nach früheren Angaben des Ministeriums bislang über Hessen Forst abwickeln lassen. Der Anteil des Kommunalwaldes, für den der Landesbetrieb die Holzvermarktung anbieten wird, sinke mit der neuen Regelung auf rund 13 Prozent der Kommunalwaldfläche Hessens.