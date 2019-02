Krasnodar

Niederlage in Europa: Skyliners unterliegen Krasnodar

06.02.2019, 20:01 Uhr | dpa

Die Fraport Skyliners aus Frankfurt haben auch ihr letztes Eurocup-Spiel in der Runde der besten 16 verloren. Das Team von Trainer Gordon Herbert verlor am Mittwochabend mit 58:84 (34:38) bei Lokomotiv Kuban Krasnodar und schließt die Zwischenrunde so mit einer Bilanz von null Siegen und sechs Niederlagen ab. Bester Werfer der Hessen, die auch in der Liga die Playoffs zu verpassen drohen, war Jason Clark mit 13 Punkten. Für die Gastgeber aus Russland punktete Dragan Apic (18 Zähler) am sichersten. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten die Skyliners nichts mehr entgegenzusetzen.

"Das Spiel bedeutet wegen der feststehenden Platzierung in der Gruppe nicht mehr viel", hatte Herbert schon vor dem finalen Gastspiel in Europa gesagt. Ein Teil des Kaders reiste wegen Krankheit oder Verletzung erst gar nicht mehr nach Krasnodar. Bundesliga-Rivale Ratiopharm Ulm schloss die Gruppenphase in der Viererstaffel mit drei Siegen und drei Niederlagen als Dritter ab.