Mannheim

Rückschlag für Rhein-Neckar Löwen: Niederlage gegen Skopje

06.02.2019, 20:46 Uhr | dpa

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Champions League im Kampf um eine Spitzenplatzierung einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der deutsche Handball-Pokalsieger verlor am Mittwoch mit 27:30 (12:16) gegen Vardar Skopje und hat in der schweren Vorrundengruppe A bei nur noch drei ausstehenden Spielen drei Punkte Rückstand auf den zweitplatzierten mazedonischen Meister.

Vor 4149 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war Andy Schmid mit neun Treffern bester Torschütze des Bundesligisten, der in der gesamten ersten Halbzeit mit großen Defensiv-Problemen und mangelnder Durchschlagskraft aus dem Rückraum zu kämpfen hatte. Schon nach 18 Minuten lag der deutsche Pokalsieger mit 7:12 zurück, anschließend versuchten es die Löwen im Angriff mit dem siebten Feldspieler. Und nach einem 9:16 (26.) kam der Bundesligist bis zur Pause tatsächlich noch einmal auf 12:16 heran.

Nach dem Seitenwechsel endete die Aufholjagd aber abrupt. Die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen leistete sich Ballverluste in Serie und lag beim 14:21 (37.) aussichtslos zurück. Skopje kontrollierte danach die Partie und siegte ungefährdet.