Dortmund

Auch Borussia Dortmund trauert um Assauer

06.02.2019, 21:08 Uhr | dpa

Auch Schalkes Revierrivale Borussia Dortmund trauert um Rudi Assauer. "Der BVB wird einen Menschen wie Rudi Assauer nicht vergessen. Er war als aktiver Spieler Bestandteil der Europapokalsieger-Mannschaft von 1966 und damit an einem Meilenstein in der Geschichte von Borussia Dortmund beteiligt", sagte BVB-Präsident Reinhard Rauball am Mittwoch. Der frühere Manager des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 war am Mittwoch im Alter von 74 Jahren gestorben.

Assauer absolvierte von 1964 bis 1970 insgesamt 119 Bundesligaspiele (8 Tore) für die Dortmunder und gewann mit dem Club 1965 den DFB-Pokal und im Jahr darauf den Europapokal der Pokalsieger. "Auch wenn Assauer in der Rückschau natürlich vor allem Schalker ist, so hat er seine schwarzgelbe Vergangenheit doch nie verleugnet", hieß es in einer Erklärung der Borussia. 2010 wurde er für 40-jährige BVB-Mitgliedschaft geehrt.