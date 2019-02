Flammersfeld

Rollerfahrer kracht in Auto: Schwer verletzt

06.02.2019, 21:40 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Flammersfeld (Landkreis Altenkirchen) schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin war von der Bundesstraße 256 nach links abgebogen, als der entgegenkommende Motorroller in die rechte Seite des Autos krachte, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Der Rollerfahrer kam ins Krankenhaus, die Autoinsassen wurden nicht verletzt.