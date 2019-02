Rastatt

Fünf Jugendliche verletzt nach Schlägerei in Rastatt

06.02.2019, 21:57 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei in der Nähe des Bahnhofs in Rastatt sind fünf Jugendliche verletzt worden. Vier von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei Offenburg am Mittwochabend mitteilte. Der Schlägerei gingen demnach Streitigkeiten voraus, die bereits an der Schlossgalerie begonnen hatten. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.