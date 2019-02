Augsburg

Vorstände von Krebshilfeverein sollen Geld veruntreut haben

07.02.2019, 00:54 Uhr | dpa

Zwei Vorstände eines Kinderkrebshilfevereins sollen mehr als 150 000 Euro an Spendenmitteln in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Die 50 Jahre alte Frau und der 39 Jahre alte Mann müssen sich von heute an vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Betrug und Untreue vor.

Sie sollen den Spendern vorgegaukelt haben, dass die überwiesenen Mittel von dem Verein für Förderprojekte für krebskranke Kinder verwendet werden. Tatsächlich war laut Anklage nur ein kleiner Teil der eingenommenen Gelder dafür ausgegeben worden. Das meiste Geld hätten die Vereinsverantwortlichen für sich selbst verwendet. Das Gericht hat zwei Verhandlungstage geplant, das Urteil wird am 14. Februar erwartet.