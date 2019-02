Gera

Prozess wegen sexuellen Missbrauchs wird fortgesetzt

07.02.2019, 01:32 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Gera wird heute der Prozess gegen einen 56-Jährigen fortgesetzt, der seine Enkelin in über 160 Fällen sexuell missbraucht haben soll. Zum Auftakt des Verfahrens hatte der Beschuldigte die Vorwürfe zurückgewiesen. Nicht er sei es gewesen, der sich an das Kind herangemacht habe. Vielmehr habe das Mädchen versucht, ihn zum Beischlaf zu bewegen. Zudem will der Mann seine Enkelin und zwei ihrer Freundinnen bei Sexspielen ertappt haben, in die sie auch ihn hätten einbeziehen wollen. Laut Anklage hat der Deutsche das Mädchen erstmals sexuell missbraucht, als es gerade einmal sechs Jahre alt war.