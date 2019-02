Schwerin

Meister SSC Schwerin kassiert erneute Auswärtsniederlage

07.02.2019, 05:36 Uhr | dpa

Die Volleyballerinnen des deutschen Meisters SSC Palmberg Schwerin haben auch das dritte und letzte Auswärtsspiel in der Vorrunde der Champions League verloren. Das Team von Trainer Felix Koslowski unterlag am Mittwochabend vor 3231 Zuschauern im Palaverde Villorba beim italienischen Meister Imoco Volley Conegliano trotz einer 2:0-Satzführung im Tie Break mit 2:3 (25:23, 26:24, 19:25, 19:25, 7:15).

Die Italienerinnen revanchierten sich damit für die überraschende 0:2-Niederlage im Hinspiel im Dezember vergangenen Jahres in Schwerin. Das erste Auswärtsspiel nach fünfjähriger Pause in der Königsklasse hatten die Mecklenburgerinnen im vergangen November mit 1:3 beim polnischen Vizemeister ŁKS Commercecon Łódź verloren. Die zweite Niederlage gab es vor zwei Wochen mit 0:3 beim italienischen Erstligisten Savino Del Bene Scandicci.

In der zweiten Begegnung des vierten Spieltags in der Vorrundengruppe D gewann Savino Del Bene Scandicci bei Commercecon Łódź mit 3:0 (25:21, 25:22, 25:17) und behauptete damit die Tabellenführung. Die Champions League wird in dieser Saison mit einem geänderten Modus ausgetragen. Von den 20 Mannschaften kommen nur die fünf Sieger und die drei besten Zweitplatzierten der Gruppen ins Viertelfinale.