Weilerbach

Auto rast in Gegenverkehr: Jugendlicher stirbt

07.02.2019, 05:49 Uhr | dpa

Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall nahe Weilerbach (Landkreis Kaiserslautern) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, raste ein Autofahrer am Mittwochabend beim Überholen in den Gegenverkehr und krachte frontal in den dreirädrigen Roller. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jugendliche gegen ein nachfolgendes Auto geschleudert. Der 17-Jährige starb an der Unfallstelle. Der 20 Jahre alte Unfallverursacher und seine Begleiterin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.