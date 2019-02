Plauen

Kind in Plauen von Auto angefahren und schwer verletzt

07.02.2019, 05:49 Uhr | dpa

Ein elfjähriges Kind ist in Plauen im Vogtland von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte das Mädchen am Mittwochnachmittag eine Straße überqueren, als es von dem Wagen erfasst wurde. Die Elfjährige stürzte auf die Fahrbahn und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.