Hamburg

Verfolgungsfahrt von verdächtigem Auto in Hamburg: Festnahme

07.02.2019, 09:22 Uhr | dpa

Zwei Männer haben sich in Hamburg-Lurup eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Im Anschluss konnte am Mittwochabend ein 32-Jähriger festgenommen werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In dem Wagen der Männer wurde Einbruchswerkzeug gefunden. Zivilen Beamten war zunächst ein verdächtiges Auto aufgefallen. Als die Beamten es überprüfen wollten, versuchten die Männer, mit ihrem Wagen zu fliehen.

Bei dem Versuch, das Polizeiauto abzudrängen, wurde dieses beschädigt. Der Wagen der Männer prallte außerdem gegen mehrere geparkte Autos, bevor er zum Stehen kam. Einer der Männer ergriff die Flucht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.