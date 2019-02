Hagen

Brand in Mehrfamilienhaus: Zehn Menschen im Krankenhaus

07.02.2019, 09:31 Uhr | dpa

Zehn Menschen sind nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hagen ins Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr konnte bei dem Brand am Donnerstagmorgen alle 32 Bewohner aus dem Haus bringen und die Flammen löschen, wie die Polizei mitteilte. Die zehn Menschen klagten über Atembeschwerden und kamen in Kliniken. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler waren Gegenstände im Keller aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten.