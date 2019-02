Halle (Saale)

Polizei verstärkt Verkehrskontrollen auf A 9 und A 143

07.02.2019, 09:33 Uhr | dpa

Die Polizei will am Donnerstag verstärkt den Verkehr auf der Autobahn 9 und der Autobahn 143 überwachen. Neben privaten Fahrzeugen sollen auch gewerbliche Transporte kontrolliert werden, wie der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Halle am Donnerstagmorgen mitteilte. Dabei werde auf der A 9 vor allem darauf geachtet, ob Abstand und Geschwindigkeit eingehalten werden. Auf der A 143 solle überwiegend die Geschwindigkeit kontrolliert werden.