Wangen im Allgäu

Eichendorff-Literaturpreis geht an Christa Ludwig

07.02.2019, 10:32 Uhr | dpa

Die Schriftstellerin Christa Ludwig wird mit dem Eichendorff-Literaturpreis 2019 ausgezeichnet, der mit 5000 Euro dotiert ist. "Ihre Werke sind sensibel und eindringlich, sie sind bildend und voll innerer Anteilnahme an Mensch und Natur", teilte der "Wangener Kreis" mit, der den Preis jährlich vergibt. Zu Ludwigs Werken zählt beispielsweise der Roman "Ein Bündel Wegerich" über die deutsch-jüdische Dichterin Else Lasker-Schüler. Ludwig schaffe es, so die Jury, historische Umstände ihrer Figuren "in poetische Sprache zu setzen".

Die Autorin wurde 1949 in Wolfhagen bei Kassel geboren, studierte Germanistik, Anglistik und Sprecherziehung. Seit 1989 ist sie freie Schriftstellerin. Sie schreibt auch Kinder- und Jugendbücher.

1956 wurde der nach dem Lyriker Joseph von Eichendorff benannte Preis für zeitgenössische Literatur zum ersten Mal verliehen. Geehrt wurden seither unter anderem Ottfried Preußler, Peter Härtling, Ilse Tielsch und Hans-Ulrich Treichel. Dieses Jahr ist die Preisverleihung am 22. September in Wangen im Allgäu.