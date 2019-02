Essen

13-Jähriger in Essen von U-Bahn mitgeschleift: Lebensgefahr

07.02.2019, 11:03 Uhr | dpa

Ein 13-Jähriger ist am Donnerstag in Essen von einer anfahrenden U-Bahn mitgeschleift und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen soll der Teenager an einer überirdischen Haltestelle eine Hand in eine der Fahrzeugtüren gesteckt haben, als diese sich schlossen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend fuhr die Bahn los. Der Jugendliche sei mehr als hundert Meter mitgeschleift worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Mit einem Hubschrauber wurde er in eine Essener Klinik gebracht. Zeugen und Angehörige wurden von Notfallseelsorgern betreut, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Polizei stellte die Bahn sicher.