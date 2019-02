Kiel

Polizei: BodyCams liefern Beweismittel in 47 Strafverfahren

07.02.2019, 13:49 Uhr | dpa

Die Polizei in Schleswig-Holstein hat erste positive Erfahrungen mit BodyCams gemacht. In 47 Strafverfahren seien mit den Körperkameras zusätzliche Beweismittel für Strafverfahren gewonnen worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Kiel mit. Positiv sei zudem die intensive Nutzung der BodyCams im Rahmen des laufenden einjährigen Pilotverfahrens. Es war zur Kieler Woche im vergangenen Juni gestartet und dauert noch bis Juli. Bisher hätten Polizisten BodyCams in 3548 Fällen mitgeführt. Es habe 127 Aufnahmen gegeben, davon 80 mal zur Gefahrenabwehr und 47 mal zur Beweissicherung. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord berichtet.

Unterschiedliche Erfahrungen machten Beamte mit BodyCams in Konfliktsituationen. Teils habe der Einsatz der Kameras deeskalierend gewirkt, zum Teil aber auch nicht, sagte der Polizeisprecher und fügte hinzu: "Der Einsatz der Kamera führt nach bisherigen Erkenntnissen nicht zwangsläufig zur Deeskalation bei Einsatzlagen mit aggressiven Personen." Für eine Bewertung oder ein Fazit sei es zu früh. "Wir werden den Erprobungszeitraum abwarten, dann bewerten und erst dann zu einer Schlussfolgerung kommen."

Im Rahmen des Pilotverfahrens sind 40 Körperkameras bei drei Dienststellen im Einsatz - in Lübeck, Kiel und bei der Einsatzhundertschaft aus Eutin.