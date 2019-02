Düsseldorf

Unterhaltsam und bunt: Kunstakademie-Absolventen im Museum

07.02.2019, 13:55 Uhr | dpa

Junge Kunst in ehrwürdigen Räumen: Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zeigt erstmals in einer Ausstellung Arbeiten aller Absolventen der Düsseldorfer Kunstakademie des vergangenen Jahres. "Für ein Museum, das sich der zeitgenössischen Kunst widmet, ist Austausch unglaublich wichtig", sagte Museums-Direktorin Susanne Gaensheimer am Donnerstag bei der Vorstellung. Die Schau mit dem Titel "Planet 58" präsentiert 100 Arbeiten der 60 Absolventen von 2018. Dafür hat die Kunstsammlung in ihrem Haus K21 das ganze Untergeschoss leergeräumt.

Entstanden ist eine kurzweilige Schau völlig verschiedener Stilmittel mit einem Schwerpunkt auf Malerei. Eine Installation verwendet ausrangierte Kirchenfenster: Die Künstlerin Dorothee Clara Brings hat die Teile neu zusammengesetzt. Wie in einem Mosaik sind betende Hände, eine Sonne oder ein Gehöft zu sehen. Ausgestellt werden auch karikaturhafte Porträts, ein klassisches Blumenstillleben oder ein reduziert gezeichneter Dachs. Kleine Wunderkammern entstehen aus Setzkästen, die mit Perlen, Kristallen sowie getrockneten Blüten und Samen gefüllt sind.

Über das Museum hinaus gehen zwei Studenten, die zuvor den Teich vor dem K21 erforscht haben. In ihrer Installation werfen sie Bilder der Tauchgänge an die Decke und spielen Blubber-Geräusche dazu. Passenderweise ist die Arbeit von Tomas Kleine und Aurel Dahlgrün vor den Bullaugen-Fenstern zu dem kleinen See vor dem Museum platziert.