Wetterdienst warnt vor Glatteis in Thüringen

07.02.2019, 14:04 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat vor Glatteis in Teilen Thüringens gewarnt. Am Donnerstagnachmittag könnte es zu Rutschgefahr in sieben Kreisen im Südosten und Südwesten des Landes sowie in der Stadt Suhl kommen, teilte der Wetterdienst am Donnerstag mit. Dadurch seien im Ilm- und Wartburgkreis sowie in den Kreisen Gotha, Hildburghausen, Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkladen-Meiningen und Sonneberg starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr möglich. Wer könne, sollte zu Hause bleiben, rieten die Meteorologen.