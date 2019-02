Hannover

Horst Heldt würdigt Assauer: "Ein Platz in der Historie"

07.02.2019, 15:23 Uhr | dpa

Horst Heldt steht vor dem Spiel am Spielfeldrand. Foto: Guido Kirchner/Archiv (Quelle: dpa)

Der frühere Schalke- und heutige Hannover-Manager Horst Heldt hat mit bewegenden Worten den verstorbenen Rudi Assauer gewürdigt. "Ich habe das mit Bestürzung aufgenommen - wie jeder. Clemens Tönnies hat Rudi Assauer gestern im Stadion mit den richtigen Worten gewürdigt, als er sagte: Ohne ihn wäre heute keiner hier", sagte Heldt am Donnerstag. "Er wird immer in den Herzen aller Menschen bleiben, die sich mit Fußball beschäftigen. Er wird in der Historie des Fußballs einen Platz bekommen, der ganz oben angesiedelt ist - und das völlig berechtigterweise."

Heldt war als Schalker Sportchef der Jahre 2011 bis 2016 einer der Nachfolger des am Mittwoch verstorbenen Assauer. Der prägte die "Königsblauen" als Manager von 1981 bis 1986 sowie von 1993 bis 2006.