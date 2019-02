Dresden

Dynamo verlängert Vertrag mit Torwarttrainer Arsenovic

07.02.2019, 15:27 Uhr | dpa

Branislav Arsenovic bleibt bis vorerst 30. Juni 2021 Torwarttrainer beim Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden. Der Verein gab am Donnerstag die vorzeitige Verlängerung des Vertrags mit dem 50-Jährigen um zwei Jahre bekannt. "Brano ist ein unaufgeregter Typ, der einen richtig guten Job macht und immer wieder neue Elemente in sein Torwarttraining einstreut", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Pressemitteilung. "Für mich ist die Verlängerung die Bestätigung meiner Arbeit in den letzten rund dreieinhalb Jahren", sagte Arsenovic. Er arbeitet seit dem Sommer 2015 für die SGD und absolviert derzeit die Ausbildung zur UEFA-Torwarttrainer-A-Lizenz.