Bremen

Holländer und Deutsche investieren in Wunderlinie

07.02.2019, 15:27 Uhr | dpa

Deutschland und die Niederlande wollen 128 Millionen Euro in den Ausbau der Bahnstrecke von Groningen nach Bremen investieren. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichneten Bremen, Niedersachsen und die Provinz Groningen am Donnerstag in Winschoten. Ins Auge gefasst ist ein Ausbau der als Wunderlinie bezeichneten Grenzverbindung in zwei Stufen, wobei die Fahrzeit von 2:43 Stunden auf 2:11 Stunden sinken soll. Derzeit ist der Verkehr auf der Strecke wegen der zerstörten Friesenbrücke unterbrochen. Sie soll bis 2024 durch einen Neubau ersetzt werden.