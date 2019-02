Mainz

Förderbank baut Wohnraumförderung aus: Überschuss sinkt

07.02.2019, 16:22 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Förderbank ISB hat den Umfang ihrer Wohnraumförderung auf den höchsten Stand seit 2012 gesteigert. Insgesamt wurden 2018 rund 3000 Wohneinheiten mit knapp 236 Millionen Euro gefördert, wie die Bank am Donnerstag in Mainz mitteilte. Das Fördervolumen steigerte sich zum Vorjahr um 47 Prozent, bei den Wohneinheiten ging es um 37 Prozent nach oben. Inklusive kurzfristig zu bearbeitender, noch offener Anträge kämen rund 3800 Wohneinheiten und mehr als 300 Millionen Euro zusammen.

Das Plus bei der Wohnraumförderung beruht vor allem auf Darlehen für Wohneigentum. Bei Darlehen für Mietwohnungen ging das Fördervolumen zurück auf knapp 48 Millionen Euro. Finanzstaatssekretär Stephan Weinberg (SPD) sagte, in Städten und Ballungszentren könne die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum oft wegen fehlender Grundstücke und ausgelasteter Handwerker nicht komplett befriedigt werden.

In der Wirtschaftsförderung legte das Volumen binnen Jahresfrist um 30 Prozent auf etwa 333 Millionen Euro zu, die Zahl der Förderzusagen kletterte um acht Prozent auf über 1500. Unter dem Strich schmolz der Jahresüberschuss der ISB 2018 gegenüber dem Vorjahr um 77 Prozent auf rund 600 000 Euro. Das begründete Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer mit gestiegenen Pensionslasten, höheren Sachaufwendungen und der Tatsache, dass sogenannte Venture-Capital-Aufwendungen, also etwa Beteiligungen an Start-ups, keine Erlöse gebracht hätten.

Beim angekündigten Zukunftskonzept, mit dem neue Geschäftsfelder erschlossen werden sollen, gehe man von einem Millionenbetrag aus, der zu heben sei, sagte Weinberg. Nachgedacht wird auch darüber, dass die ISB künftig Förderprogramme weiterer Ministerien mit abwickelt. Nach Bankangaben wurden erste Gespräche mit Ressorts geführt.