Flensburg tritt Charta für Gleichstellung bei

07.02.2019, 16:48 Uhr | dpa

Flensburg (dpa/lno) Als erste Kommune in Schleswig-Holstein ist Flensburg am Donnerstag der "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" beigetreten. Sie freue sich, dass das Thema Gleichstellung in Flensburg so zielgerichtet angepackt werde, sagte Gleichstellungs- und Europaministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) anlässlich einer Feierstunde im Flensburger Rathaus. "Dieses neue Format der Gleichstellungsarbeit wird die Stadt dabei unterstützen, das Recht auf Gleichstellung tatsächlich zu verwirklichen."

Die Ministerin wünschte sich, dass dieser Ansatz viele Nachahmer im Lande findet. Die Gleichstellung von Frauen und Männern sei eine der Säulen, auf denen eine moderne, inklusive und wirtschaftlich erfolgreiche Kommune gründet. Sie gehöre zum Fundament unserer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft.

Die Europäische Charta ist eine vom "Rat der Gemeinden und Regionen Europas" (RGRE) für Kommunen erarbeitete politische Erklärung, mit der man sich auf gleichstellungspolitische Grundprinzipien verständigt. Dazu unter anderem die ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern an der Entscheidungsfindung, die Beseitigung von Geschlechterstereotypen sowie die Einbeziehung der Geschlechterperspektive in alle Aktivitäten der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften.