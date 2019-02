Mühlhausen/Thüringen

Mann ausländerfeindlich beleidigt und mit Messer angegriffen

07.02.2019, 16:57 Uhr | dpa

In Mühlhausen ist ein 19 Jahre alter Syrer mit einem Messer angegriffen worden. Ein 18-jähriger Deutscher habe ihn am Mittwoch ersten Ermittlungen zufolge zunächst ausländerfeindlich beleidigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Anschließend sei er mit einem Klappmesser auf den 19-Jährigen losgegangen. Der Syrer habe den Angriff parieren und dem Angreifer das Messer abnehmen können. Gegen den 18-Jährigen wird nun ermittelt.