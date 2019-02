Rudolstadt

Betrüger nutzen nachbarschaftliche Hilfsbereitschaft aus

07.02.2019, 17:04 Uhr | dpa

In Thüringen wird vor einer neuen Betrugsmasche gewarnt. Dabei nutzten die Täter die Hilfsbereitschaft von Nachbarn aus, teilte die Polizei am Donnerstag mit. So habe ein 34-Jähriger in Rudolstadt am vergangenen Freitag den Anruf eines vermeintlichen Nachbarn erhalten, der ihn bat, für ihn das Geld für einen beauftragten Schlüsseldienst auszulegen. Dieser solle das Schloss der Geschäftsräume des Nachbarn auswechseln.

Nachdem sich der 34-Jährige einverstanden erklärt hatte, erschien wenig später der angebliche Mitarbeiter des Schlüsseldienstes und ließ sich einen dreistelligen Geldbetrag aushändigen. Als der 34-Jährige seinen Nachbarn später auf die Rückzahlung des Geldes ansprach, flog der Schwindel auf.