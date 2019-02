Erfurt

Thüringer Landesbeschäftigte fordern bessere Tarifbezahlung

07.02.2019, 18:15 Uhr | dpa

Etwa 150 Lehrer, Polizisten, Beamte und weitere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sind am Donnerstag in Erfurt für eine bessere Bezahlung auf die Straße gegangen. Vor der Staatskanzlei schlossen sie sich unter lauten Rasseln und Pfiffen den Forderungen für die aktuell laufenden Tarifverhandlungen an. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die rund eine Million Beschäftigten der Länder außer Hessen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Länderseite weist das bislang als überzogen zurück.

"Uns sind vor allem die 200 Euro ganz wichtig", sagte die stellvertretende Bezirksgeschäftsleiterin von Verdi Thüringen, Astrid Striehn. Auch Beschäftigte in den untersten Entgeltgruppen würden davon gleichermaßen profitieren. Die Beschäftigte im öffentlichen Dienst leisteten wertvolle Arbeit, die entsprechend vergütet werden müsste. "Das gilt für Lehrer und Polizisten, aber genauso zum Beispiel auch für Mitarbeiter in Landesämtern." Entgelte der Tarifverträge der Länder müssten denen von Bund und Kommunen angeglichen werden.

Seit Mittwoch verhandeln die Tarifpartner in Potsdam. Eine dritte Runde ist bereits für 28. Februar und 1. März geplant. Erste Warnstreiks gab es schon in einigen Ländern.