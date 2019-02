Erfurt

Zukunft für Gartenbauforschung in Erfurt gesichert

Das mittlerweile geschlossene Leibniz-Institut für Gemüse und Zierpflanzenbau (IGZ) in Erfurt-Kühnhausen. Foto: Martin Schutt (Quelle: dpa)

Nach der Schließung des Leibniz-Instituts für Gemüse und Zierpflanzenanbau soll die Gartenbauforschung in Thüringen an der Fachhochschule Erfurt eine Zukunft haben. Dafür stelle das Land zunächst acht Millionen Euro zur Verfügung, teilten das Wissenschafts- und Agrarministerium am Donnerstag mit.

Zu Jahresbeginn habe an der Fachhochschule eine Forschungsstelle für gartenbauliche Kulturpflanzen ihre Arbeit aufgenommen. Erfurt nennt sich gern unter Verweis auf seine lange Gartenbautradition Blumenstadt.

Die Forschungsstelle wird nach Angaben des Wissenschaftsministeriums zunächst für fünf Jahre mit Geld von Bund und Land über konkrete Projekte finanziert. Das Leibniz-Institut war Mitte 2018 geschlossen worden.