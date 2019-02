Wiesbaden

Streit über Messwerte für Luftschadstoffe im Landtag

07.02.2019, 18:35 Uhr | dpa

Die FDP im hessischen Landtag hat eine Überprüfung von Grenz- und Messwerten im Fall von Luftschadstoffen gefordert. Es dürfe nicht zu weiteren Fahrverboten im Land kommen, denn diese würden einen Wertverlust für Autofahrer, ein Verkehrschaos in den Städten sowie Umsatzeinbrüche für den Einzelhandel bedeuten, sagte der Abgeordnete Jürgen Lenders am Donnerstag in Wiesbaden. Nötig sei eine Überprüfung der Messstationen. Die Argumente, die gut 100 Lungenfachärzte kürzlich gegen die geltenden Grenzwerte angeführt hätten, dürften nicht einfach vom Tisch gefegt werden - was insbesondere Grünen-Politiker tun wollten.

Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) sagte, durch den offenen Brief von Lungenfacharzt Dieter Köhler, der in dem Bereich nicht wissenschaftlich tätig gewesen sei, sei die Arbeit von tausenden Wissenschaftlern in Misskredit gebracht worden. Die Messwerte seien in einem langen Prozess mit unabhängigen Studien erstellt worden.

Das Problem seien keine angeblich falsch angebrachten Messstationen, zu niedrige Grenzwerte oder dass "wir die Menschen gängeln wollen", sondern die viel zu hohen Dieselabgaswerte. "Und das hat damit zu tun, dass die Autoindustrie beschissen hat", sagte Hinz. Nachrüstungen auf deren Kosten seien nötig. Man wolle aber gleichzeitig gegen pauschale zonale Fahrverbote kämpfen.

Die Luftverschmutzung mit Stickoxiden ist zuletzt in mehreren Städten im Land höher als erlaubt gewesen, wie aus Ende Januar vorgelegten Daten des Umweltbundesamtes (UBA) hervorgeht. Als nächstes will das Verwaltungsgericht Wiesbaden am 13. Februar seine Entscheidung verkünden, ob es dort ein Dieselfahrverbot geben soll.