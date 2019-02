Stuttgart

Lotterieeinnahmen kommen Umweltschutz im Ländle zugute

07.02.2019, 18:38 Uhr | dpa

Das Land Baden-Württemberg will in diesem Jahr mehr als 2,8 Millionen Euro aus der Privatlotterie Glücksspirale für Umwelt- und Naturschutzprojekte einsetzen. Das hat der Finanzausschuss des Landtages am Donnerstag in Stuttgart beschlossen. Der größte Anteil, rund 1,1 Millionen Euro, soll Projekten der Stiftung Naturschutzfonds zugute kommen. 750 000 Euro sind für die Förderung von Naturparks vorgesehen. Mit dem restlichen Geld werden mehrere Einzelprojekte zur Bildung nachhaltiger Entwicklung sowie Umweltschutzprojekte gefördert.

Nach Angaben des Vorsitzenden des Finanzausschusses, Rainer Stickelberger (SPD), werden die Lotteriemittel durch 1,15 Millionen Euro Landesmittel ergänzt und mit 1,1 Millionen Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds kofinanziert.