Dresden

Sachsens Polizei führt Bodycams regulär ein

07.02.2019, 19:11 Uhr | dpa

Eine Polizistin trägt eine Bodycam in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow/Archiv (Quelle: dpa)

Die sächsische Polizei kann nun doch Bodycams bei Beamten flächendeckend einführen. Wie die CDU-Fraktion im Landtag am Donnerstagabend mitteilte, haben sich die Koalitionsfraktionen von SPD und Union darauf verständigt. "Die Bodycam kommt und damit mehr Sicherheit für die Beamten. Das war eine berechtigte Forderung aus den Reihen der sächsischen Polizei", erklärte CDU-Innenpolitiker Rico Anton. Die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt in Leipzig und aus anderen Bundesländern zeigten, dass der Einsatz dieser Technik gerade in schwierigen Einsatzlagen präventiv wirke.

Die Bodycam ist eine Kamera, die der Polizist am Körper trägt, um damit Einsätze aufzuzeichnen. Vor allem die CDU hatte darauf gedrängt. Die Bodycams sollen nun im neuen sächsischen Polizeigesetz verankert werden. Im März will der Landtag über das Gesetz abstimmen.