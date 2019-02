Bremen

Libeskind entwirft Bau für Bremen und liebt Hanse-Baukunst

07.02.2019, 19:19 Uhr | dpa

US-Stararchitekt Daniel Libeskind (72) arbeitet am Entwurf eines Gebäudes für Bremen. Erste Entwürfe stellte er dem Senat am Donnerstag im historischen Rathaus vor und zeigte sich dabei begeistert von der alten hanseatischen Baukunst.

"Ich bewundere die Stärke und Größe dieser Hansestadt", sagte der Architekt, der unter anderem das Jüdische Museum Berlin und den Neubau des World Trade Centers in New York entworfen hat. "Seit den Zeiten der Hanse war Bremen mit der Welt verbunden." Dem hohen Standard dieser Architektur wolle er mit seinem Entwurf entsprechen.

Libeskind wie die Senatoren wahrten indes Schweigen über Details der Pläne. Es geht um die Entwicklung des ehemaligen Sparkassengeländes Am Brill in der Innenstadt. "Das ist für Bremen eine Chance und auch ein Kompliment", sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) zu einem möglichen Engagement von Libeskind in der Stadt. Bausenator Joachim Lohse (Grüne) verriet nur, dass es ein "kühner Entwurf" sei. Bauherren des Projekts werden zwei israelische Investoren sein.