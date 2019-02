Hamburg

Kellnern für guten Zweck: Ostseetrip für beatmete Kinder

07.02.2019, 19:27 Uhr | dpa

Zahlreiche Prominente haben am Donnerstagabend in Hamburg die weiße Schürze umgebunden und sich als Aushilfskellner versucht. Damit wollten sie kranken Kindern, die auf eine Langzeit-Beatmung angewiesen sind, eine Auszeit an der Ostsee möglich machen. Zu dem Charity-Abend im Restaurant Palazzo bei den Deichtorhallen hatte Star-Köchin Cornelia Poletto eingeladen. Ihrem Ruf sind etwa 20 bekannte Persönlichkeiten gefolgt. Unter anderem brachte Moderator Johannes B. Kerner den Gästen die verschiedenen Gänge während der Dinnershow an die Tische.

Der Erlös des Abends geht komplett an den "Lufthafen". Diese Einrichtung des Altonaer Kinderkrankenhauses ist deutschlandweit einzigartig. Sie bietet seit 2011 beatmeten Kindern auch Wohnheimplätze mit medizinischer Rundumbetreuung in einem familiären und wohnlichen Umfeld. Ihnen soll mit dem Geld dieses Abends ein mehrtägiger Aufenthalt an der Ostsee finanziert werden. Die Tickets kosten zwischen 99 und 129 Euro. Im Palazzo-Zelt ist Platz für fast 370 Gäste. Die Veranstaltung war ausverkauft.

"Wir sind Cornelia Poletto und dem Palazzo sehr dankbar, dass wir den Reinerlös der Gala verwenden dürfen", sagte Christiane Dienhold, Geschäftsführerin des Altonaer Kinderkrankenhauses, laut Mitteilung. "Ein kleiner Urlaub an der Ostsee ist für die Kinder ein echtes Highlight!"