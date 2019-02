Wetzlar

SG und THW marschieren weiter durch die Handball-Bundesliga

07.02.2019, 21:28 Uhr | dpa

Die Nordclubs haben die Spielpause wegen der Handball-Weltmeisterschaft bestens überstanden und beim Neustart der Bundesliga Auswärtssiege gefeiert. Titelverteidiger und Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt setzte sich am Donnerstag 30:23 (13:12) bei der HSG Wetzlar durch, und Verfolger THW Kiel gewann sein Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen 29:25 (17:12). Für die Flensburger war es saisonübergreifend der 28. Sieg in Serie. Die Kieler haben in Liga, DHB-Pokal und EHF-Cup nun 20. Mal hintereinander gewonnen.

Die SG, die auf den erkrankten Torhüter Torbjörn Bergerud und den verletzten Spielmacher Jim Gottfridsson verzichten musste, hatte Glück, dass sie nach einem Tempogegenstoß von Johannes Golla mit einer Führung in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel lief das Spiel des Meisters flüssiger. Der Rekordmeister aus Kiel hatte dagegen schon beim 11:5 (15.) für klare Verhältnisse gesorgt, konnte sich sogar eine leichte Schwächephase nach der Pause leisten.

Am Sonntag sind die beiden Nordclubs in den internationalen Wettbewerben gefordert. Die Flensburger spielen in der Champions League beim ukrainischen Meister Motor Saporoschje (17.00 Uhr/live bei Sky), die Kieler treten zum Auftakt der Gruppenphase im EHF-Pokal beim spanischen Vertreter BM Granollers an (19.30 Uhr/live bei DAZN).