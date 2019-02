Potsdam

Umfrage: SPD und CDU in Brandenburg gleichauf

07.02.2019, 22:38 Uhr | dpa

Rund ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Brandenburg liegen SPD und CDU in einer Umfrage gleichauf. Im am Donnerstagabend veröffentlichten Insa-"Meinungstrend" für "Bild" kommen beide Parteien auf 21 Prozent Zustimmung. Drittstärkste Kraft ist demnach die AfD mit 19 Prozent, vor den Linken (17), Grünen (10) und der FDP (5).

Die letzte Insa-Umfrage für "Bild" war Mitte August veröffentlicht worden. Damals lagen die Sozialdemokraten mit 23 Prozent vor AfD (21) und CDU (18). Dahinter folgten die Linken (18), die Grünen (8) und die FDP (5). In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.