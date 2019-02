Templin

Merkel wird Ehrenbürgerin von Templin

08.02.2019, 01:35 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt heute die Ehrenbürgerwürde ihrer Heimatstadt Templin entgegen. Die Stadt ehrt damit Merkels Leistungen und Verdienste für Deutschland. Die Ehrung wird ihr bei einem Neujahrsempfang mit 120 geladenen Gästen übergeben. Die Laudatio hält der frühere Landrat des Landkreises Barnim, Bodo Ihrke (SPD). Er ging mit Merkel in eine Klasse. Ende Juni 2018 hatten 20 von 29 Stadtverordneten einem Antrag zur Verleihung zugestimmt.

Merkel wurde 1954 in Hamburg geboren, 1957 kam die Familie dann nach Templin. Ihr Vater, der 2011 starb, baute ein Pastoralkolleg auf. In Templin ging Merkel zur Schule und machte ihr Abitur. Ihre Beziehungen zu der Uckermarkstadt sind nach wie vor eng. Mutter und Geschwister leben noch dort. Regelmäßig verbringt die Bundeskanzlerin freie Zeit in ihrem Wochenendhaus in der Nähe.