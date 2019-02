Zweibrücken

Urteil im Prozess um Handel mit Deko-Waffen erwartet

08.02.2019, 01:37 Uhr | dpa

Nachgemachte und täuschend echt aussehende Waffen liegen in einem Schaufenster. Foto: Peter Kneffel/Archiv (Quelle: dpa)

In Zweibrücken will das Landgericht heute das Urteil gegen einen Angeklagten sprechen, der mehr als 100 sogenannte Deko-Waffen aus der Slowakei nach Deutschland eingeführt und verkauft haben soll. Die Maschinenpistolen und Sturmgewehre waren der Staatsanwaltschaft zufolge nur scheinbar nicht funktionstüchtig. In die Läufe waren zwar Stifte oder Gashülsen eingebracht, diese waren aber ohne großen Aufwand zu entfernen.

Der Angeklagte, ein 67 Jahre alter Rentner, räumt den Erwerb der Deko-Waffen ein, bestreitet aber eine Beteiligung an illegalem Handel.

Experten sehen seit Jahren mit Sorge einen internationalen Handel mit vermeintlichen Deko-Waffen aus der Slowakei. Sie werfen dem EU-Staat lasche Vorschriften zum Umbau von Kriegs- in Schreckschusswaffen vor. So soll der Amokläufer von München von 2016 eine Theaterwaffe benutzt haben, die unscharf und später wieder gebrauchsfähig gemacht wurde. Die Waffe soll ein Prüfzeichen aus der Slowakei getragen haben.