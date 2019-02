Georgsmarienhütte

Metaller legen in Georgsmarienhütte Arbeit nieder

08.02.2019, 03:33 Uhr | dpa

Bei den Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Stahlindustrie gehen heute die Beschäftigten des Stahlwerks in Georgsmarienhütte auf die Straße. Rund 300 Stahlkocher werden zu dem Warnstreik erwartet, wie ein Sprecher der IG Metall in Osnabrück sagte. Die Beschäftigten erwarteten deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen in der Stahlindustrie.

Die Gewerkschaft verlangt unter anderem ein Urlaubsgeld in Höhe von 1800 Euro, das wahlweise in freie Tage umgewandelt werden kann. Außerdem fordert sie für die 72 000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie sechs Prozent mehr Geld. Am Dienstag hatten bereits rund 1400 Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen die Arbeit vorübergehend niedergelegt und am Donnerstag 3000 Beschäftigte in Niedersachsen. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 18. Februar.