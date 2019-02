Püttlingen

Mann in Püttlingen erschossen: Tatverdächtige festgenommen

08.02.2019, 06:15 Uhr | dpa

Ein 46-jähriger Mann ist in Püttlingen nahe Saarbrücken auf offener Straße erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde noch am Tatort eine 57 Jahre alte Frau festgenommen, die vermutlich die Schüsse abgefeuert hat. Auch die Tatwaffe - eine Pistole - fiel den Beamten am Donnerstagabend in die Hände. Die Hintergründe und das Motiv der Tat seien derzeit noch unbekannt, hieß es. Sie habe sich gegen 19.30 Uhr ereignet. Das Opfer stammt aus dem Landkreis Saarlouis, die Festgenommene aus dem Landkreis Homburg.